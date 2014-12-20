В Англии сняли видеоролик о Рождестве

Союз британских Церквей и благотворительных организаций сняли видеоролик о настоящем значении Рождества Христова.

Идея снять видеоролик, посвященный Рождеству, у религиозных организаций Великобритании возникла впервые. В прошлые годы акцент делался на «наружной рекламе» — представители британских Церквей финансировали размещение билбордов, призывающих христиан посещать рождественские службы, сообщает Telegraph.co.uk

45-секундный видеоролик снят в трациях рождественской рекламы. В начале зритель видит молодую пару с младенцем у рождественской елки, однако постепенно комната исчезает и зрители видят хлев в Вифлееме, кроватка становится яслями. В конце зрители видят надписи: «Рождество начинается с Христа» и «Рождество начинается с силы любви».

Организаторы надеются, что видео, выложенное в открытый доступ в интернете, сможет посмотреть не менее миллиона людей.

Рravmir.ru