Католический священник сравнил ИГИЛ с нацистами

Французский католический священник Патрик Дебуа заявил, что действия боевиков ИГИЛ напоминают преступления нацистов в годы Второй мировой войны.

К такому выводу он пришел на основании доказательств о преступлениях нацистов во время Холокоста, чьи действия напоминают сегодняшние преступления ИГИЛ против езидов в Ираке, пишет inVictory.

Патрик Дебуа 15 лет собирал данные о преступлениях нацистов, а также документировал преступления, которые ИГИЛ совершило против езидов – древнего религиозного меньшинства в Ираке. Речь идет о казнях, изнасилованиях и других злодеяниях.

Священник отмечает, что ИГИЛ – это «эффективная машина убийства», которая использует научный подход, почти как Гитлер, который методически уничтожал евреев во время Холокоста. Священник пишет о своих рассуждениях в новой книге «Террористическая фабрика: ИГИЛ, геноцид езидов и экспорт терроризма». Автор подчеркивает, что нацисты и ИГИЛ используют общие тактики наподобие публичных казней и помощи местного населения.

Однако ИГИЛ опасно также тем, что отправляет мальчиков в возрасте от 7 до 11-ти лет в спецлагеря, чтобы сделать из них террористов. Их дни наполнены исламскими молитвами, тренировками и изучением Корана. Каждый вечер они смотрят видео с обезглавливанием и распятием.

«Боевики говорят детям: «Мы все умрём. Мы умрем в Мосуле или Ракке, но вы должны выжить. У вас есть миссия». Один мальчик рассказал мне: «Они украли мой разум». Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил что-то подобное», — пишет Дебуа.

При этом он подчеркивает, что важно не только доказать факт убийств, но и то, что их можно прекратить.