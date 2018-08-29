В Израиле министр предложила запретить религиозные партии

Израильский министр по делам пенсионеров и гендерного равенства Гила Гамлиэль заявила, что в политической системе страны не должно быть религиозных партий.

«Если бы была возможность не смешивать ультраортодоксальные и религиозные партии с политикой, я бы определенно это предпочла, потому что политика – это вопрос компромисса, а религия попросту неуступчива», - передает mignews.com слова министра, сказанные в интервью радио «Галей ЦАХАЛ».

В нынешнем парламенте Израиля функционируют две религиозные партии (ШАС и «Яадут а-Тора»), а также религиозно-национальный «Еврейский дом».

Гила Гамлиэль также напомнила, что из-за разнообразия членов коалиции правительство ощущает себя скованным и не может принимать некоторые законопроекты.

«Как мы видим, это влияет на множество вопросов. Поэтому должно было быть четкое разделение. Я всегда говорила, что мы должны изменить систему правления. Необходимо выразить публичный протест, требующий именно этого», - добавила она.

Сообщается, что представители религиозных партий пока не отреагировали на заявление министра.