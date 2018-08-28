В Таиланде буддийский монах насмерть забил 9-летнего послушника
16:31, 28 августа 2018Мир
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Девятилетний буддийский послушник Ваттанаполь Сисавад (слева) умер после избиения тайским монахом / dailymail.co.uk
Умер девятилетний послушник, которого избил монах.
По сообщению авторитетного европейского издания Daily Mail, 64-летний монах из Канчанабури, Таиланд, насмерть избил палкой юного послушника.
Стало известно, что девятилетний мальчик отвлекся и помешал коллективной молитве, это и стало причиной ярости наставника.
Инцидент произошёл в буддистском монастыре Канчанабури. Монах в порыве гнева сильно избил ребёнка, используя бамбуковую палку, а затем ударил его головой о колонну.
В результате жестокого избиения 9-летний послушник впал в кому и через некоторое время ребенок умер в местной больнице.
Сообщается, что монах был арестован, и ему будет предъявлено обвинение в убийстве.
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