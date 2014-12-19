В Австрии открыли «Музей Рождества»

В центре Зальцбурга открыли «Музей Рождества», в котором представлены экспонаты из частной коллекции Урсулы Клойбер: открытки, украшения, гирлянды, предметы праздничного декора, календари с изображением Рождества и Нового Года, характерные для конца XIX начала ХХ века, сообщает Catholic media- center.

В музее установлено «елку времен Первой мировой войны», украшенную специальными игрушками, выставлены ясли 1880 года, подарки, которые дарили в те годы друг другу австрийцы.

Комната Рождества Христова и кабинет зеркал оформлены согласно традиций 1910 года.

Экспонаты расположены в 11-ти выставочных отделениях.