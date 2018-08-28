В Польше откроют для посещения подземелье храма, где был похоронен Даниил Галицкий

В сентябре будут открыты для посещения подземелья древнего православного (позже греко-католического) собора Рождества Богородицы, который сейчас выполняет функции римо-католической базилики в городе Холм (Польша), где по мнению историков был похоронен основатель Львова король Даниил Галицкий.

В экспозиции представят отреставрированные могилы греко-католических холмских епископов, сообщает zik.ua со ссылкой на Chelmski.eu.

28 и 29 сентября жители города и туристы смогут увидеть, в частности, большой саркофаг униатского епископа Порфирия Скарбек-Важинского (1732-1804 гг.), который был одним из героев восстания Тадеуша Костюшко.

Можно будет осмотреть не только захоронения, но и элементы подземной архитектуры, а также находки, открытые во время археологических исследований, в частности, литургические одежды вышитые золотыми нитками. Часть артефактов передали в городской музей, а остальные будут экспонировать непосредственно в подземельях.