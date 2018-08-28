В Карелии начался сбор пожертвований на воссоздание сгоревшей деревянной церкви XVIII века

В Карелии стартовал сбор средств на воссоздание Успенской церкви XVIII века в Кондопоге, которая сгорела 10 августа.

Об этом сообщает «Благовест-Инфо» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Марину Кабатюк.

По ее словам, пожертвование в 100 тыс. рублей перевел глава Карелии Артур Парфенчиков. Ранее он предложил подчиненным на добровольной основе пожертвовать однодневный заработок на воссоздание церкви.

По предварительной экспертной оценке, на восстановление церкви потребуется около 100 млн. рублей.

Успенская церковь была построена в 1774 году в память о погибших крестьянах при Кижском восстании 1769-1771 годов. Она была одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, ее высота 42 метра. Храм был объектом культурного наследия федерального значения. Богослужения в нем не велись с 2015 года.

Пожар произошел утром 10 августа. По предварительным данным МЧС, церковь подожгли. В поджоге подозревают 15-летнего подростка. Он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии.