В Новгороде из обломков росписи древнего храма реставраторы собрали десятки ликов святых

Из обломков росписи Георгиевского собора Свято-Юрьева монастыря реставраторы собрали десятки ликов святых XII века.

Восстановление монументальной живописи ведется в мастерской реставратора Новгородского государственного музея-заповедника Татьяны Ромашкевич, сообщает «Седмица».

«В результате археологических раскопок мы получили невероятное число фрагментов ликов святых. Обнаружение этих ликов и других фрагментов фресок равносильно открытию выдающегося памятника, аналогов которому в Великом Новгороде нет», - подчеркнула Ромашкевич.

По ее мнению, роспись храма была выполнена мастерами высочайшего уровня, вероятно, византийскими, обладавшими исключительной техникой. «Они писали фрески сразу и целиком, не дорабатывая их впоследствии. Видимо, живопись Георгиевского собора впоследствии стала эталоном для росписи других древних русских храмов», - считает реставратор.

Раскопки на территории Свято-Юрьева монастыря сотрудники Института археологии РАН начали в 2012 году. Исследования проводятся в рамках комплексной реставрации Георгиевского собора, который, согласно летописным источникам, был заложен в обители в 1119 году. В ходе раскопок у стен храма ученые обнаружили большое количество обломков фресок, сбитых со стен собора при его ремонте в начале XIX века.