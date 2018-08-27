В Карачаево-Черкесии археологи будут искать древнюю аланскую церковь

В ближайшее время на территории древних аланских храмов X века в Карачаево-Черкесии начнутся раскопки.

В ходе их будет проверена гипотеза о существовании рядом с сохранившимся Сентинским храмом более ранней церкви, которая была разрушена в 932 году, сообщает «Благовест-Инфо».

Сентинский храм - одно из пяти сохранившихся культовых сооружений аланского периода на территории современной КЧР. Он расположен на отроге горного хребта, на левом берегу реки Теберда в окрестностях аула Нижняя Теберда.

По словам кандидата исторических наук, доцента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрея Виноградова, раскопки будут вестись совместно с представителями Института археологии РАН.

Члены экспедиции, которая продлится с 27 августа по 10 сентября, будут также работать на Нижне-Архызском городище, где находятся три из пяти древних храмов, сохранившихся в Карачаево-Черкесии. «Исследования будем проводить внутри Среднего храма. В конце 1960-х годов здесь проводились небольшие работы. Мы также не планируем очень широких раскопок, хотим получить данные об архитектурной истории храма», - подчеркнул Виноградов.

В поселке Нижний Архыз Зеленчукского района КЧР расположен историко-архитектурный и археологический комплекс, который датируется VII-XIV веками. На его территории находятся три храма - Северный, Средний и Южный, построенные в первой четверти Х века. Еще два храма этого периода - Шоанинский и Сентинский -расположены на территории Карачаевского района республики.