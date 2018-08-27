СМИ: Российские хакеры пытались взломать почту Константинопольского патриархата

Российские хакеры годами пытались взломать переписку высокопоставленных священников, приближенных к Константинопольскому патриарху Варфоломею I.

Об этом говорится в расследовании международного информагентства, опубликованном в понедельник, 27 августа. Журналисты связывают эти кибератаки с тем, что сейчас обсуждается вопрос Томоса для поместной Украинской Православной Церкви, сообщает Deutsche Welle.

Хакеры из группировки Fancy Bear, которое связывают с российским правительством, пытались получить доступ к почтовым ящикам иерархов Константинопольской церкви. К такому выводу пришли журналисты, которые проанализировали 4,7 тысячи адресов электронной почты, которые были предоставлены в прошлом году американской компанией SecureWorks, которая занимается кибербезопасностью и является дочерней компанией Dell Technologies.

Хакеры атаковали в частности, переписку митрополитов Константинопольской православной церкви Варфоломея (Самараса), Эммануила (Адамакиса) и Элпидофора (Ламбриниадиса). Сам Патриарх Варфоломей электронной почтой не пользуется.

Представитель патриарха отказался от комментариев. "Я не хочу быть частью этой истории", - сказал он.