В Болгарии упал в ущелье автобус с паломниками: погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в результате аварии туристического автобуса в Болгарии.

Причину ДТП не выяснили, сообщает "Ракурс".

Автобус с туристами, направлявшимися в монастырь неподалеку от города Своге, перевернулся и упал в ущелье с высоты 20 метров. Погибли 16 человек, еще 27 человек получили ранения.

Авария произошла в 80 км от Софии.

Это была экскурсия для местных жителей. В автобусе находились в основном женщины, которые ехали смотреть монастырь «Семь Престолов». Этот древний православный монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы находится в ущелье реки Габровница, у подножия горы Издремец. Он входит в список ста национальных туристических объектов страны.

В результате аварии также пострадали четыре легковых автомобиля.

В понедельник в Болгарии объявлен национальный траур.