Чеченский лидер Рамзан Кадыров пожертвовал миллион на восстановление церкви
14:37, 26 августа 2018Мир
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Кадыров пожертвовал миллион на восстановление церкви / islam-today.ru
Чеченский лидер Рамзан Кадыров пожертвовал сумму в один миллион рублей на восстановление Успенской церкви, сгоревшей в Кондопоге.
Об этом глава региона сообщил в собственном телеграм-канале, передает Islam-today.
«Это величайшее достижение, оставленное нам предками, — заявил Кадыров. — Поэтому никто не имеет морального права спокойно наблюдать и безропотно молчать, когда оскверняют мечеть и церковь», — уверен глава республики.
Стоит напомнить, что сгоревшая церковь представляла собой редкий памятник деревянного зодчества. Культовое сооружение выгорело дотла. При этом специалисты оценили восстановление храма примерно в 100 миллионов рублей. В соответствии с различными данными, в поджоге деревянной церкви подозревается 15-летний школьник.
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