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Чеченский лидер Рамзан Кадыров пожертвовал миллион на восстановление церкви

14:37, 26 августа 2018
Мир
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Кадыров пожертвовал миллион на восстановление церкви / islam-today.ru

Об этом глава региона сообщил в собственном телеграм-канале, передает Islam-today. 

«Это величайшее достижение, оставленное нам предками, — заявил Кадыров. — Поэтому никто не имеет морального права спокойно наблюдать и безропотно молчать, когда оскверняют мечеть и церковь», — уверен глава республики.

Стоит напомнить, что сгоревшая церковь представляла собой редкий памятник деревянного зодчества. Культовое сооружение выгорело дотла. При этом специалисты оценили восстановление храма примерно в 100 миллионов рублей. В соответствии с различными данными, в поджоге деревянной церкви подозревается 15-летний школьник.

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