Чеченский лидер Рамзан Кадыров пожертвовал миллион на восстановление церкви

Чеченский лидер Рамзан Кадыров пожертвовал сумму в один миллион рублей на восстановление Успенской церкви, сгоревшей в Кондопоге.

Об этом глава региона сообщил в собственном телеграм-канале, передает Islam-today.

«Это величайшее достижение, оставленное нам предками, — заявил Кадыров. — Поэтому никто не имеет морального права спокойно наблюдать и безропотно молчать, когда оскверняют мечеть и церковь», — уверен глава республики.

Стоит напомнить, что сгоревшая церковь представляла собой редкий памятник деревянного зодчества. Культовое сооружение выгорело дотла. При этом специалисты оценили восстановление храма примерно в 100 миллионов рублей. В соответствии с различными данными, в поджоге деревянной церкви подозревается 15-летний школьник.