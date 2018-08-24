Шарль Азнавур и Николя Саркози просят переписать Коран

Во Франции 250 видных политиков, писателей и культурно-общественных деятелей направили правительству петицию с требованием внести изменения в Коран.

Такая инициатива выдвинута с целью снижения уровня антисемитизма, который угрожает существованию французской еврейской общины, сообщает JewishNews.

Петицию поддержали 250 человек, среди которых свои подписи поставили известный писатель Шарль Азнавур и бывший президент Франции Николя Саркози. Требование заключается в том, чтобы переписать те утверждения Корана, где содержится призыв к насилию по отношению к иноверцам.

Подписавшиеся привели пример того, что руководство католической церкви уже давно отказалось от своих антисемитских убеждений и доктрин. Однако представители мусульманского сообщества во Франции категорически отклонили петицию, обвинив её инициаторов в расизме, исламофобии и невежестве.