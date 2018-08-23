Десятки индусов, спасаясь от наводнения в мечети, встретили с мусульманами Курбан-байрам

В штате Керала, Индия, разразилось мощнейшее за 90 лет наводнение. Так за период с 8 августа разгул стихии унес жизни не менее 370 человек.

Мечеть округа Малаппурам, реагируя на бедствие, открыла для всех нуждающихся в крове свои двери, сообщает Islam-today.

Местная мечеть Джума в поселке Чалияр превратилась в своего рода социальный центр и лагерь беженцев. Отмечается, что при культовом сооружении нашли приют десятки семей, в том числе, индуистских.

В мечети ночевали люди из 17 индуистских семей, в основном, женщины, дети и пожилые. Община приверженцев ислама обеспечила их питанием, а также дала пострадавшим с собой базовые продукты, например, рис, когда некоторые из семей решили вернуться в свои жилища после отступления воды.

Со слов сельского старшины Усмана, в мечети Джума от стихии укрылись 78 человек. На этой неделе вместе с мусульманами они отпраздновали Курбан-байрам, а потом отправились в родные места, чтобы проверить, что стало с их домами и имуществом. Помимо этого, 2 группы мусульман убрали территорию вокруг индуистских святынь в округах Малаппурам и Ваянад после наводнения.