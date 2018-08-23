Пару россиян, 5 дней дрейфовавшую в Черном море, спас капитан по имени Христос

Пара из Новороссийска Надежда Ачапкина и Михаил Алавердян отправилась на получасовую прогулку на лодке в Черное море, а в итоге продрейфовала в нем 5 дней. Спас их танкер, капитана которого зовут Христос Константинидис.

Все началось с того, что пара из Новороссийска купила резиновую лодку и отправилась на ней на рыбалку в море, в районе Мысхако, сообщает сайт издания «Наша газета. Новороссийск».

Кроме рыболовных принадлежностей Надежда и Михаил с собой почти ничего не взяли, так как рассчитывали скоро вернуться домой. Однако спустя некоторое время после начала рыбалки на море подул сильный ветер, который в итоге отнес лодку дальше от берега. Пытаясь бороться с волнами, пара вдобавок упустила весло.

— Ночь кое-как перетерпели… Было очень холодно, ждали утра, чтобы солнце нас хоть как-то могло согреть. Но когда солнце встало, оно не принесло тепла, вместо этого мы под палящими лучами очень сильно обгорели — кожа просто слазила слоями, — рассказала Надежда Ачапкина.

В течение нескольких следующих дней лодку носило по волнам от Новороссийска до Геленджика, а потом — до Утриша и Тамани. При этом ни одно мимо проходившее судно не обращало на пару в лодке никакого внимания, хотя Надежда и Михаил пытались привлечь к себе внимание.

С каждым днем дрейфа испытаний становилось все больше, как физических, так и моральных. По-настоящему страшно паре стало, когда с горизонта совсем пропал берег. К тому же, у Надежды и Михаила начались галлюцинации.

— Море странная вещь. Мы долго не признавались друг другу, думали, кому-то из нас кажется, но слышали голоса. Когда Анапу проплывали, как будто на рынке были. Было слышно, как будто какая-то женщина кричит мужчине что-то. Не признавались друг другу, потом спрашивали «ничего не слышно?». Оказалось, что мы оба слышали. Один раз странно получилось: я услышала свой крик о помощи. Был момент, когда на пятый день мы кричали в воду. Думали, хоть кто-то нас увидит. Через три часа после этого услышала свой голос, свой крик о помощи, — поделилась Надежда Ачапкина.

По словам женщины, все это время она со своим спутником молились. Как раз в один из таких моментов на горизонте и появилось судно, которое их спасло. Символично, что имя капитана танкера «Крити Рок», шедшего под флагом Греции, — Христос.

Сам Христос Константинидис рассказал, что обычно с 12.00 до 13.00 он всегда молится в каюте, где у него две иконы – Иисуса Христа и Богородицы. Однако в тот день он по непонятной причине вместо молитвы вышел на палубу, где матросы сообщили ему, что видят людей в море. В итоге новороссийцы были спасены.