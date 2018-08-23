В Иране 12 христиан получили тюремный срок за надомные богослужения и проповедь Евангелия

Иранский суд приговорил 12 христиан к тюремному заключению за надомные богослужения и проповедь Евангелия.

Они были арестованы еще весной 2015 года по обвинению в «сионистской пропаганде», сообщает «Седмица» со ссылкой на «Сhristianpost».

Организация богослужебных собраний и проповедь Евангельских истин считается по иранскому законодательству уголовным преступлением, предусмотренным статьей о «пропагандистской деятельности».

Как сообщает иранская христианская служба новостей Mohabat News, иранские христиане были арестованы в городе Бушер в апреле 2015 года и содержались под стражей. На днях суд нашел их виновными в так называемой «сионистской пропаганде» с целью подрыва существующего в стране мусульманского вероисповедания шиитского толка.

По словам Мансура Боржи (Mansour Borji), директора правозащитной организации Article 18, аресты и судебные преследования христиан являются «примером инквизиторской политики властей и грубого нарушения основных прав на свободу вероисповедания и личных убеждений».

В настоящее время Иран занимает 10-е место в списке стран, преследующих христиан, опубликованном правозащитной организацией Open Doors USA в ее отчете World Watch List за текущий год.