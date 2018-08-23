На Соловецких островах перезахоронят останки узников Соловецких лагерей

На Соловецких островах 30 августа пройдёт церемония захоронения останков узников Соловецких лагерей, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Останки будут упокоены на поселковом кладбище, где уже имеется могила неизвестных соловецких заключенных, сообщает российское информагенство. Чин погребения начнется в 11.00 в храме Святителя Филиппа.

Фрагментарные останки были обнаружены в июне 2016 года в южной части поселка Соловецкий при прокладке водопроводных и канализационных сетей. Приглашенный специалист-антрополог определил, что останки принадлежат 16 заключенным.

Как отмечает пресс-служба, по местонахождению захоронения, его характеру, наличию черепов с пулевыми отверстиями можно предположить, что это часть братской могилы заключенных, расстрелянных по "Делу о кремлевском заговоре".

"Однако нельзя исключить и то, что это останки узников, погибших во время одиночных или других до сих пор не известных исследователям массовых лагерных расстрелов", - уточняют в музее.