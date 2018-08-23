В США неизвестный напал на греко-католического священника в церкви

Греко-католический (византийского обряда) священник подвергся нападению 20 августа в ризнице алтаря униатской церкви в Мерриллвилле, неподалеку от Гэри, в северо-западной части штата Индиана.

Священник Василий Хуцко (Basil Hutsko) получил сотрясение мозга в результате нападения на церковь Святого Михаила, сообщает "Седмица".

Нападавший, который все еще находится на свободе, напал на священника сзади, по словам священника Томаса Лойя (Thomas Loya), представителя Византийской русинской католической епархии Пармы (штат Огайо) и члена пресвитерского совета епархии, который также является настоятелем Благовещенского греко-католического прихода в Гомер Глен, штат Иллинойс.

В публикации на своей странице Facebook Лойя сообщил: «Нападавший повалил его и ударил по голове. Отец Василий потерял сознание. Прежде чем оказаться в беспамятстве отец Василий услышал, как нападавший сказал: «Это за всех детей!» (ссылка на скандалы относительно сексуального насилия духовенства, которые возникли в Пенсильвании и в других местах).

Сам Василий Хуцко, которому исполнилось 60 лет, не подозревается в каком-либо злоупотреблении, отметил Лойя в телефонном интервью «Католической службе новостей» (Catholic News Service) 21 августа.

Лойя сказал, что Хуцко во время нападения находился один в церкви после того, как закончил утреннюю Литургию. Нападавший «должно быть, был весьма сильным, потому что отец Хуцко - довольно здоровый, сильный парень», - добавил Лойя. Он отметил, что нападавший носил перчатки: «Он был достаточно умен, чтобы не оставлять отпечатков пальцев».

По словам Лойя, прихожане пришли в храм и заметили жертву нападения. «В конце концов он очнулся. Он с трудом стоял на ногах», - сказал Лойя о Хуцко. «Нападавший ушел. Пришли полицейские, но они все еще никого не задержали. Люди позже сказали, что единственное, что они заметили, - это то, что на автостоянке некоторое время стояла машина, и она исчезла», - сообщил Лойя.