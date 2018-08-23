Лютеранская Церковь Финляндии призвала отказаться от «детских браков»

Правление евангелическо-лютеранской церкви Финляндии обратилось к Министерству юстиции с просьбой отказаться от выдачи разрешений на браки несовершеннолетним.

Финским законодательством установлен минимальный возраст для вступления в брак - 18 лет, однако в исключительных случаях ведомство может разрешить вступить в брак лицам, не достигшим этого возраста. Об этом пишет Yle.

Церковь считает, что отказ от этой практики будет соответствовать общей правовой норме в стране и позволит предотвратить "браки с детьми".

Церковное управление также отмечает, что в случае сохранения специальных разрешений от министерства, необходимо определить нижний порог в шестнадцать лет и руководствоваться им также в случае признания браков, заключенных за рубежом.

Вопрос браков несовершеннолетних ранее играл второстепенную роль в ЕС, однако с волной мигрантов количество женатых несовершеннолетних существенно возросло, отмечает издание.