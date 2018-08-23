В Пакистане мусульмане избили христиан, строивших церковь

В деревне Варан Чак Баляна в Касуре толпа мусульман напала на христиан, которые занимались строительством церкви.

Нападавшие во главе с человеком по имени Мухтар Ахмад хотели взять под свой контроль спорную землю, где около 40 католических семей строят церковь в честь святого Матфея, сообщает «Седмица».

Инцидент произошел в начале августа, однако известно о нем стало только сейчас.

Один из пострадавших Башир Масих объяснил, что из-за строительства храма христианские семьи постоянно подвергались преследованиям. После очередного спора мусульмане напали на христианских мужчин, женщин и детей с оружием и палками. Они тяжело ранили двух человек, другие получили менее значительные травмы. Толпа забросала камнями и строящееся здание.

В ходе столкновения были тяжело ранены 18-летний Ананд Масих, которому пришлось наложить восемь швов, и 10-летний Сагар Масих, которому сломали руку.

Сообщается, что проявления ненависти к христианам происходят в Пакистане все чаще. Так, в прошлом году мусульмане неоднократно нападали на христиан и на храмы. В марте в Сахивале, районе провинции Пенджаб, двадцать человек с топорами и палками атаковали евангелистов во время утренней службы в пакистанской церкви, жестоко избив нескольких мужчин и детей. Некоторые женщины получили пощечины.

Основную тяжесть религиозного насилия в Пакистане часто несут женщины-христианки. В апреле 25-летняя верующая из пенджабского города Сиалкот умерла после того, как была подожжена за отказ от матримониального предложения мусульманского мужчины.

При этом пострадавшие обвиняют полицию в отказе регистрации жалоб против мусульман.