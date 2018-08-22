Названы самые религиозные католические страны Европы

Опубликованные Pew Research Center в середине 2017-го и в середине текущего года социологические исследования показали, что Португалия и Польша сохраняют самый высокий уровень религиозности среди европейских стран, традиционно отличающихся своей приверженностью к Римо-католической Церкви.

Как сообщает "Седмица", Польша и Португалия относятся к числу стран с католическим большинством, где доля граждан, заявляющих о своей принадлежности к католицизму, согласно и официальной статистике и опросам, колеблется в районе 88-90%.

В Италии и в Ирландии, стоящих соответственно на четвёртом и пятом местах по этому параметру, католики по разным подсчётам и замерам составляют не более 80% населения. Только Хорватия приближается к показателям Польши и Португалии со своими 84-86% жителей, идентифицирующих себя с Католической церковью.

Из респондентов в Польше, осознающих себя католиками, 39 % ходят в церковь каждое воскресение или раз в месяц. Чаще поляков ходят в церковь только итальянцы (у них – 43%). Из опрошенных португальцев таковых насчитывается 36 %, что является четвёртым результатом.

Ежедневная приватная молитва является важной составляющей религиозной жизни португальцев и поляков – соответственно 37 % и 29 % опрошенных молятся каждый день. Среди католических стран большее рвение в этом вопросе проявляют, согласно опросам лишь хорваты – 44 %.

По основным вероучительным вопросам общего характера, Польша и Португалия одновременно демонстрируют самый высокий уровень религиозной сознательности. Так из респондентов в Польше «абсолютно уверены в существовании Бога» – 45%, в Португалии – 44%; тогда как совсем не верят в Него только 8% среди поляков и 13% среди португальцев. У последних по обоим параметрам это рекорд среди всех стран Западной Европы. Однако и португальцы и поляки уступают – уже не первый раз – среди католиков хорватам, у которых об абсолютной уверенности в существовании Бога» заявили 57% (хотя о том, что полностью не верят в Бога из опрошенных в Хорватии сказали 10%).