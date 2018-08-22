В Бразилии за десять лет стало вдвое больше протестантов

В Бразилии быстро растет влияние Евангельской протестантской церкви ― доля христиан-протестантов выросла с 9% до 20% населения страны за десять лет.

По данным социологического исследования, проведенного Бразильским институтом статистики (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) в сотрудничестве с фондом Fundacao Getulio Vargas, рост доли евангельских христиан идет во многом за счет католиков, сообщает "Благовест-инфо".

По данным отчета, за 19 лет ― с 1991 года ― доля протестантов выросла на 11%, а доля католиков сократилась за тот же период на 15% ― с 83% до 68%.

Рост протестантизма исследователи связывают с процессом стремительного обнищания населения. Многие сельские местности хронически страдают повальным алкоголизмом и наркоманией населения. В основном это распространено среди молодого поколения бразильцев. Многие из них приходят в церковь. На сегодня в стране практически нет ни одного более-менее заметного населенного пункта, где не было бы молельных помещений.

Среди евангельских протестантов Бразилии быстрее всего увеличивается численность членов пятидесятнических церквей. Население страны становится все более религиозным по мере того, как растет его разочарование в конкретных политиках и политических институтах в целом.