В Казани на сайте бесплатных объявлений пытались продать Библию по цене трехкомнатной квартиры

01:13, 22 августа 2018
Мир
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В Казани выставили на продажу старинную Библию за 7 млн рублей / Фото: Юла

Отмечается, что это лютеранская Библия XVIII века, сообщает местный портал inkazan.ru.

Объявление появилось на сайте 18 августа / Фото: Юла

По данным издания, за эту сумму в Казани можно приобрести трехкомнатную квартиру. Объявление появилось на сайте 18 августа, но сейчас оно удалено.

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