В Казани на сайте бесплатных объявлений пытались продать Библию по цене трехкомнатной квартиры
01:13, 22 августа 2018Мир
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В Казани выставили на продажу старинную Библию за 7 млн рублей / Фото: Юла
В Казани выставили на продажу старинную Библию за 7 млн рублей. Однако позже сообщение с сайта бесплатных объявлений «Юла» сняли.
Отмечается, что это лютеранская Библия XVIII века, сообщает местный портал inkazan.ru.
Объявление появилось на сайте 18 августа / Фото: Юла
По данным издания, за эту сумму в Казани можно приобрести трехкомнатную квартиру. Объявление появилось на сайте 18 августа, но сейчас оно удалено.
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