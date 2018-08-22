В Казани на сайте бесплатных объявлений пытались продать Библию по цене трехкомнатной квартиры

В Казани выставили на продажу старинную Библию за 7 млн рублей. Однако позже сообщение с сайта бесплатных объявлений «Юла» сняли.

Отмечается, что это лютеранская Библия XVIII века, сообщает местный портал inkazan.ru.

По данным издания, за эту сумму в Казани можно приобрести трехкомнатную квартиру. Объявление появилось на сайте 18 августа, но сейчас оно удалено.