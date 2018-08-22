Трамп пригрозил Турции отказом в поддержке из-за пастора Брансона

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Турция не освободит арестованного американского пастора Эндрю Брансона, то Вашингтон снизит уровень ее поддержки.

Он отметил, что «Турция многие годы пользовалась Соединенными Штатами», назвав при этом Эндрю Брансона «великим патриотом, находящимся в заложниках», сообщает inVictory.

«Мы ничего не заплатим за освобождение невинного человека, но мы сократим степень поддержки Турции», — написал американский президент в Твиттере.

Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Америка может расширить санкционный список против Турции в связи с делом пастора.

«Мы уже ввели санкции против нескольких членов ее кабинета. У нас запланировано еще больше мер, если они (турецкое правительство) быстро не освободят его», — сказал он журналистам.

В связи с арестом пастора Вашингтон ввел санкции против турецких министров юстиции Абдулхамита Гюля и внутренних дел Сулеймана Сойлу.

Эндрю Брансон был арестован турецкими властями в 2016 году по подозрению в шпионаже и поддержке антиправительственных структур, которые пытались совершить государственный переворот в июле 2016 года.