В Непале парламент принял закон о запрете миссионерства и обращений в христианство

В Непале принят закон о запрете миссионерской деятельности и обращений в христианство, предусматривающий также уголовные наказания за «оскорбление чувств верующих».

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristianpost", год назад в стране был принят парламентом соответствующий законопроект, теперь закон об уголовном преследовании за обращение в христианство и "оскорбление чувств верующих", допускающий самые широкие и произвольные трактовки, официально введен в действие. По сообщениям правозащитной организации World Watch Monitor, христианское меньшинство в Непале опасается, что новый закон дает широкие возможности для сведения личных счетов и самой низменной мести, как это имеет место в соседней Индии.

Во время рассмотрения законопроекта в парламенте страны, депутат Локмани Дхакал (Lokmani Dhakal) выступил с предложением об изъятии из него положений, предусматривающих уголовные наказания за обращение в иную веру.

«Для многих из нас совершенно очевидно, что при подготовке гражданского кодекса мы позволили себе забыть о том, что наша страна подписалась под международными соглашениями, защищающими свободу вероисповедания и права человека, – напомнил парламентарий законодателям. – Не нужно давать возможность правозащитникам по всему миру заявлять, что Непал одной рукой подписывает международные соглашения, а другой утверждает и вводит в действие драконовские внутренние законы, содержащие совершенно противоположные нормы».

В своем последнем интервью службе World Watch Monitor, профессор Танка Субеди (Tanka Subedi), председатель Форума свободы вероисповедания в Непале, заявил, что был шокирован заявлениями премьер-министра страны, обрушившегося на иностранных христиан за деятельность по обращению населения в свою веру. «Мы продолжаем депортировать многих из тех, кто приезжает в Непал под видом наблюдателей и правозащитников, а на самом деле обращает наших людей в иную веру», заявил премьер-министр Кхадга Прасад Оли.