Григорий Лепс представит на выставке 200 икон из личной коллекции

01:15, 21 августа 2018
Мир
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Лепс собирает иконы около 20 лет / news.tut.by

Выставка икон из собрания Лепса получила название "Предивное художество". Об этом сообщила пресс-служба музея.

Икона из коллекции Лепса: "Предста Царица, с припадающими преподобными Феодосием Великим и Варлаамом Хутынским". Максим Иванов Репьев. Оружейная палата. 1696 г.  / shm.ru

Музыкант и продюсер Григорий Лепс представит уникальную коллекцию икон, которыми пополнялось его собрание в течение 20 лет. 

Икона из коллекции Лепса: "Спас Эммануил с евангелистами и архангелами". Старообрядческий мастер. Москва. Между 1805 и 1814 г. / shm.ru

На выставке будут продемонстрированы редкие памятники иконописи и графики XVI — начала XX вв.

Икона из коллекции Лепса: "Богоматерь Утоли моя печали". Иконописец Захар Федоров Бронин. Москва. 1820 г. / shm.ru

Сообщается, что до сих пор эта коллекция была неизвестна широкой публике и никогда не экспонировалась.

"С выходом в 2012 фундаментального каталога собрания икон Григория Лепса эта часть его коллекции была по достоинству оценена специалистами и вошла в постоянный научный оборот. Данная выставка призвана впервые познакомить зрителя с большим и ценным собранием, продолжающим традиции частного собирательства в России", - сообщили в пресс-службе музея.

Среди экспозируемых икон творения мастеров Оружейной палаты, а также иконописцев XVIII столетия, работавших в её стилистике. В общей сложности выставка состоит из двух сотен икон.

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