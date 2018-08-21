Григорий Лепс представит на выставке 200 икон из личной коллекции

Выставку икон из коллекции певца Григория Лепса организуют в залах Государственного исторического музея России в Москве.

Выставка икон из собрания Лепса получила название "Предивное художество". Об этом сообщила пресс-служба музея.

Музыкант и продюсер Григорий Лепс представит уникальную коллекцию икон, которыми пополнялось его собрание в течение 20 лет.

На выставке будут продемонстрированы редкие памятники иконописи и графики XVI — начала XX вв.

Сообщается, что до сих пор эта коллекция была неизвестна широкой публике и никогда не экспонировалась.

"С выходом в 2012 фундаментального каталога собрания икон Григория Лепса эта часть его коллекции была по достоинству оценена специалистами и вошла в постоянный научный оборот. Данная выставка призвана впервые познакомить зрителя с большим и ценным собранием, продолжающим традиции частного собирательства в России", - сообщили в пресс-службе музея.

Среди экспозируемых икон творения мастеров Оружейной палаты, а также иконописцев XVIII столетия, работавших в её стилистике. В общей сложности выставка состоит из двух сотен икон.