В Кургане задержали вора, который пытался похитить из собора мощи Александра Невского

В Кургане посетитель кафедрального собора Александра Невского пытался украсть ковчег с мощами святого.

Всё произошло днем, злоумышленника увидели и задержали прихожане и служители церкви. На место прибыли полицейские. Об этом пишет сайт газеты «Курган и курганцы».

Мужчина вошел в храм, как прихожанин, схватил святыню и побежал. Его задержали сотрудники охраны епархиального управления в городском саду.

«Случай вопиющий, — считает Наталья Шуплецова, руководитель пресс-центра Курганской епархии. — Главное, попытку хищения удалось предотвратить. Святыня очень значимая для верующих всего Зауралья, ущерб невозможно оценить».

В пресс-службе УМВД по Курганской области сообщили, что попытку кражи совершил ранее судимый мужчина 1979 года рождения. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.