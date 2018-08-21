Уникальную карманную Библию XIII века вернули в Кентерберийский собор через 500 лет после исчезновения

Уникальная карманная Библия XIII века вернулась в библиотечные фонды Кентерберийского собора спустя 500 лет после исчезновения.

Об этом сообщает «Седмица» со ссылкой на британские СМИ.

Кентерберийский собор, основанный в 603 году миссионерами св. Папы Григория Великого, служил хранилищем десятков тысяч книг. Во времена протестантской реформации XVI века монастырскую общину бывшего главного собора Английской Католической Церкви расформировали, собор обветшал, а большинство его старинных книг и рукописей исчезли.

Реликвию удалось выкупить за 100 тысяч фунтов на июльской распродаже редких книг в Лондоне. Это стало возможным благодаря гранту, который выиграл собор. Его сумма составила 96 тыс. фунтов, остальные 4 тысячи собрали неравнодушные граждане.

Книга является единственным в мире экземпляром полной Библии времен Средневековья. Издание чудом сохранилось после погромов эпохи Реформации, когда в XVI веке библиотека Кентерберийского собора, которая насчитывала более 30 тыс. томов, была практически полностью уничтожена.

Библия написана на латыни и насчитывает 690 листов, изготовленных из тонкого пергамента. По качеству он уникален — сделанный из кожи материал тоньше ткани. Эксперты считают, что Библию создали в Париже, который во времена Средневековья был центром такой филигранной работы. Поскольку книга относительно невелика, ученые считают, что ее использовали во время путешествий.

Выкупленную Библию покажут на выставке в Кентерберийском соборе вместе с другими артефактами эпохи Реформации.