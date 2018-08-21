Средневековая церковь в Грузии стала памятником культурного наследия

Средневековый храмовый комплекс Гвиниани в грузинском селе Дуиси получил статус памятника культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписано генеральным директором Национального агентства защиты культурного наследия Николозом Антидзе, сообщает грузинское информагентство.

Сообщается, что главная церковь представляет собой здание зального типа, построенное из глинистого песчаника и оштукатуренное внутри и снаружи.

Входы в церковь расположены с южной и северной сторон, восточная сторона уходит в землю.

Над дверью с южной стороны находится тимпан - углублённая часть стены, обрамлённая аркой. Северная дверь имеет прямоугольную форму. С восточной, западной и южной сторон находятся высокие окна арочного типа. Все стены завершаются двухступенчатыми каменными карнизами.

Зал церкви увенчан цилиндрическим сводом и отделен от алтаря иконостасом.

В 20 метрах к юго-западу от здания находятся руины прямоугольного строения из дробленого камня. От него сохранились лишь фрагменты стен.