Приложение «Библия для детей» вышло на белорусском языке

Разработчики приложения Bible App for Kids («Библия для детей») объявили о запуске программы на белорусском языке.

Для перехода на белорусскую версию тем, кто установил приложение ранее, достаточно поменять язык в настройках, сообщает inVictory со ссылкой на Krynica.info.

Приложение содержит 41 библейскую историю с доступными для детей текстами, которые можно как читать, так и слушать. Запомнить материал помогают увлекательные игры и задания.

Бесплатная Библия для детей уже загружена на более чем 17 млн. устройств Apple, Android и Kindle.

Приложение Bible App for Kids, созданное в 2015 году миссией YouVersion в сотрудничестве с OneHope, стимулирует детей к самостоятельному изучению Библии. Приложение доступно на 29 языках, включая украинский и русский.