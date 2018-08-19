В городе Литл-Рок (штат Арканзас, США) сторонники движения "Сатанинский храм" (The Satanic Temple) во время митинга установили перед Капитолием двухметровую бронзовую статую Бафомета – существа с головой козла и крыльями, сидящего на троне с пентаграммой в окружении улыбающихся детей.

Пoкa чтo cкульптуpa cтoит нa вpeмeннoм пocтaмeнтe, oднaкo пpeдcтaвитeли Caтaнинcкoгo xpaмa плaниpуют дoбивaтьcя eгo уcтaнoвлeния нa пocтoяннoй ocнoвe, cooбщaeт Usa One.

Участники митинга призывали к удалению памятника Десяти заповедям, который был ранее установлен у Капитолия.

Сатанисты посчитали, что имеют право выбрать это место для своего памятника, требуя "свободы и равенства вероисповедания". Участники митинга настаивали, что памятник "Десять заповедей" якобы нарушает "конституционные права на свободу религии" и что установка их 2,3-метровой статуи Бафомета продемонстрировала бы религиозную терпимость.

В акции приняли участие около 150 человек. Во время митинга перед собравшимися выступили ряд ораторов, в том числе один из основателей The Satanic Temple.