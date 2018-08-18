В норвежской пещере Трифона Печенгского установили икону Богородицы

Икона Богородицы появилась в пещере святого Трифона, которая находится в Норвегии.

Пещера, которая служила святому Трифону в XVI веке местом уединенной молитвы, расположена в скале напротив мыса Эльвенес у входа в Пасквик-фьорд, в одном километре к северо-западу от Киркинеса, сообщают "Невские новости".

Этот пещерный храм особо почитается как местным населением, так и паломниками.

Идею Североморской епархии об установлении иконы Богородицы и таблички с образом преподобного Трифона на двух языках поддержали местные власти Норвегии.

Мэр норвежской коммуны Сер-Варангер Руне Рафаэльсон организовал для делегации из Североморской епархии поездку до скалы на лодках под названием «Трифон» и «Борис и Глеб».

Святой Трифон Пченгский вел аскетическую жизнь на Кольском полуострове в XVI веке. Он является основателем Печенгского монастыря. Почитается РПЦ в лике преподобных.