Правительство Германии узаконило "третий пол"
19:18, 18 августа 2018Мир
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Законопроект предусматривает возможность смены указанного ранее пола или имени / bmi.bund.de
Правительство Германии одобрило законопроект, позволяющий выбрать "другой" пол при рождении или внести изменения в книги РАГС.
Таким образом, в стране узаконили "третий пол". Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров ФРГ.
Законопроект предусматривает возможность смены указанного ранее пола или имени. Интерсексуалы также могут не указывать пол.
Проект разработан в соответствии с решением Конституционного суда Германии от 10 октября 2017 года.
"Человека нельзя дискриминировать из-за его половой идентичности", - заявила министр юстиции Германии Катарина Барли.
Совет по этике ФРГ сообщил, что в Германии проживает около 80 тысяч интерсексуалов.
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