Правительство Германии узаконило "третий пол"

Правительство Германии одобрило законопроект, позволяющий выбрать "другой" пол при рождении или внести изменения в книги РАГС.

Таким образом, в стране узаконили "третий пол". Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров ФРГ.

Законопроект предусматривает возможность смены указанного ранее пола или имени. Интерсексуалы также могут не указывать пол.

Проект разработан в соответствии с решением Конституционного суда Германии от 10 октября 2017 года.

"Человека нельзя дискриминировать из-за его половой идентичности", - заявила министр юстиции Германии Катарина Барли.

Совет по этике ФРГ сообщил, что в Германии проживает около 80 тысяч интерсексуалов.