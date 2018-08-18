Правительство Германии узаконило "третий пол"

19:18, 18 августа 2018
Мир
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Законопроект предусматривает возможность смены указанного ранее пола или имени / bmi.bund.de

Таким образом, в стране узаконили "третий пол". Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров ФРГ.

Законопроект предусматривает возможность смены указанного ранее пола или имени. Интерсексуалы также могут не указывать пол. 

Проект разработан в соответствии с решением Конституционного суда Германии от 10 октября 2017 года.

"Человека нельзя дискриминировать из-за его половой идентичности", - заявила министр юстиции Германии Катарина Барли.

Совет по этике ФРГ сообщил, что в Германии проживает около 80 тысяч интерсексуалов.

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