Президент Филиппин признался, что был жертвой домогательств священника-иезуита

Назвав Католическую Церковь «лицемерным учреждением», президент Филиппин Родриго Дутерте вновь нарушил обещание прекратить критику доминирующей религии страны.

Дутерте также сказал, что он в детстве стал жертвой покойного священника-иезуита Марка Фалви, который был осужден за сексуальные преступления, сообщает "Седмица" со ссылкой на издание Сrux.

«Мы были жертвами его домогательств, все мы», — сказал Дутерте о своем опыте пребывания в католической школе.

«Есть ли здесь епископ? Я хочу ударить его», — риторически вопросил Дутерте на встрече лидеров бизнеса в Маниле.

Президент также заявил, что он уже не католик, а член своей собственной церкви, «Iglesia ni Rodrigo».

«Iglesia ni Rodrigo никого не ограничивает. Не верьте в ад. Если вы умрете, вы будете куском мяса», — сказал Дутерте.

14 августа Дутерте предположил, что Католическая Церковь незаконно присвоила средства и сказал, что если он станет священником после ухода на пенсию, он сможет «купить собственный самолет».

Хотя большая часть разглагольствований Дутерте была направлена ​​против епископов Католической Церкви, он также грубо высказался в адрес простых верующего, направив свой гнев на неумеренное, по его мнению, почитание святых.