В сети появилась новая «игра» для подростков, подстрекающая к суициду

В интернете распространяется новая опасная игра, которую уже сравнивают со скандально известной игрой "Синий кит", подталкивавшей подростков к суициду.

Но если создатели "Синего кита" использовали соцсеть ВКонтакте, то новая игра подстерегает пользователей WhatsApp. Суть ее в том, что в контактах появляется пользователь по имени MOMO, который присылает страшные картинки и заставляет совершать жестокие действия. Об этом сообщает "Страна.ua".

Точная цель авторов игры неизвестна, но предполагают, что она та же, что и у "Синего кита" – заставить подростка покончить с собой. Сообщается, что анонимный собеседник под ником MOMO присылает участнику жуткие фотографии с изображением сцен насилия, затем предлагает выполнять различные приказы, а в случае отказа начинает угрожать.

Кроме картинок, которые рассылают участникам, выделяется также изображение, которое стоит на аватарке MOMO. Это фото скульптуры, созданной компанией Link Factory и впервые выставленной в галерее ужасов Vanilla Gallery в 2016 году.

Скульптура изображает жуткий бюст существа, похожего на женщину, с выпученными глазами и гротескной ухмылкой, на птичьих лапах. Это работа японского художника Мидори Хаяси, который никак не связан с игрой MOMO.

О новом смертельном "развлечении" стало широко известно после самоубийства 12-летней девочки в Аргентине. Она покончила с собой на заднем дворе своего дома 29 июня.

Перед совершением суицида она записывала себя на видео. Полиция подозревает, что кто-то заставил ее покончить с собой.

Полицейские взломали ее телефон, чтобы найти информацию о переписке в мессенджерах. Подозрение пало на 18-летнего юношу, с которым девочка общалась в соцсетях незадолго до смерти.

Предположительно игра началась с группы в Facebook, учaстникaм котoрой прeдложили пообщаться с незнакомцем. С Momo связaны по меньшей мeре семь тeлефонных нoмеров с кoдaми Япoнии и стрaн Латинской Америки.

"Преступники могут использовать игру для кражи личной информации, подстрекательства к самоубийству или насилию, издевательства, вымогательства и возникновения физических и психологических расстройств, таких как беспокойство, депрессия и бессонница", — заявили в отделе по борьбе с киберпреступностью в Мексике.

Власти страны первыми забили тревогу и предупредили граждан об опасности этой игры.