Литовские комики устроили шоу в костеле, переодевшись в священников

В Литве бурно обсуждают "перформанс" творческой группы Zero Live Show, который актеры провели на Успение - литовский праздник Жолинес.

В среду, 15 августа, три члена творческой группы Эмилиса Веливиса пришли в костел Успения святой девы Марии в местечке Тургеляй, переодевшись в одежду католических священников, рассказали о новом шоу и раздали прихожанам скрутки с чаем; актеры утверждают, что они верующие, а те, кто возмущен их акцией, сами не понимают значения церкви. Лицо одного из них было раскрашено наподобие маски Джокера, сообщает портал 15min.lt.

Трансляцию "перформанса" Эмилис Веливас вел в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"По случаю Жолинес команда Zero live show, самые религиозные ее члены, в доме Божьем приглашают верующих в октябре прийти на свое шоу, укрепляющее веру", — написал режиссер.

Акция вызвала волну возмущенных комментариев, которые обвиняли артистов в богохульстве. Развязалась активная дискуссия о том, где должны пролегать границы юмора.

Полиция уже приступила к предварительному расследованию инцидента. Дело начато в связи с помехой в отправлении религиозных церемоний или религиозных праздников.