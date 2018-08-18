Эфиопская Православная Церковь объединилась после раскола

Эфиопская Православная Церковь (нехалкидонская) объединилась после раскола, который начался 27 лет назад и разделил верующих в африканской стране и диаспоре.

Об этом сообщает «Благовест-Инфо» со ссылкой на Christianity Today.

Ключевую роль в объединении одной из древнейших церквей в мире сыграл новый премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али – член евангелической общины.

«Невозможно думать об Эфиопии, не упоминая Эфиопскую Православную Церковь Тевахедо – великую и святую», - заявил Абий Ахмед на церемонии объединения, которая состоялась в Вашингтоне в июле.

Эфиопская Церковь раскололась в 1991 году по политическим причинам. После того, как Революционно-демократичекий фронт эфиопских народов сверг режим Менгисту Хайле Мариама, патриарха Абуну Меркурия вынудили оставить свою кафедру. Меркурий эмигрировал в США, где часть верующих диаспоры создала альтернативный патриархат.

После достижения соглашения о примирении 80-летний Абуна Меркурий согласился вернуться на родину и служить вместе с избранным в 2013 году в Аддис-Абебе 77-летним патриархом Абуной Матфием, который сохранит руководящую роль в церковном управлении. При этом оба патриарха будут считаться равными по чести, имена обоих будут поминаться на церковных молитвах.

Соглашение, достигнутое патриархатами, предусматривает снятие всех взаимных прещений. Епископы, назначенные обоими синодами, продолжат свое служение.

Представители обеих частей Церкви единодушно попросили у верующих прощения за тяжелые последствия, вызванные расколом. «Разделение не приносит никакой пользы. Единство поможет Церкви способствовать установлению мира и любви в стране», - заявил в интервью газете «Ethiopian Herald» настоятель церкви св. Марка Аба Ефрем.