В Судане сняли обвинения против лидеров Церкви Христа

Суд Судана отклонил уголовные обвинения против группы христианских лидеров, арестованных в прошлом году в связи с попыткой правительства лишить их конфессионального контроля.

Уголовные обвинения с лидеров Суданской Церкви Христа (SCOC) были сняты на прошлой неделе, сообщает inVictory со ссылкой на The Christian Post.

Восемь руководителей SCOC, включая президента, были арестованы в августе прошлого года в Омдурмане после отказа передать контроль над деноминацией специальному комитету, назначенному правительством. Шестеро других церковных лидеров скрылись.

Уголовное разбирательство в отношении задержанных началось в конце прошлого года и продолжалось более 10 месяцев. На финальном заседании, которое прошло 9 августа, судья постановил, что уголовное дело вообще не должно было возбуждаться, поскольку данный вопрос лежит в административной плоскости.

В правозащитной организации Christian Solidarity Worldwide, которая представляла интересы задержанных, приветствовали снятие обвинений против руководства SCOC, назвав данное дело «политизацией системы правосудия, в результате которого религиозные лидеры вынуждены защищаться от необоснованных уголовных обвинений».