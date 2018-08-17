Правительство Литвы возместит католической Церкви 1,2 млн евро, потраченные на визит Папы Франциска

В конце сентября Папа Римский Франциск посетит страны Балтии. Первой страной, куда он нанесет визит, будет Литва.

В начале июля правительство Литвы приняло решение о возмещении до 1,75 млн евро, которые собираются потратить на визит Франциска, сообщает портал Baltnews.lt.

Из них 1,2 млн евро Литовской Католической церкви выделит Министерство иностранных дел, Департаменту охраны руководства выделят до 248 тыс. евро через Министерство внутренних дел.

Муниципалитетам Вильнюса и Каунаса – именно эти города посетит римский понтифик – выделят 109 тыс. евро и 163 тыс. евро соответственно. Министерство здравоохранения получит чуть более 28 тыс. евро.

Литовская Католическая церковь планирует добавить к выделенным Министерством иностранных дел 1,2 млн евро 0,5 млн евро из собственных средств, сформированных из пожертвований различных фондов и верующих. Также после окончания визита Папы Римского Церковь рассчитывает, что правительство возместит часть расходов.

Между тем, визит римского понтифика, как предполагают литовские СМИ, принесет дополнительную прибыль местным гостиницам. Находящиеся в центре Вильнюса и Каунаса гостиницы сообщают, что уже сейчас все номера на 22 и 23 сентября забронированы, однако расположенные подальше от центра пока интереса со стороны клиентов не ощущают.