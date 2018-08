В Италии состоится христианский форум, посвященный теме счастья

«Митинг за дружбу между народами» будет проходить 19-25 августа в итальянском Римини.

Как сообщает «Благовест-Инфо», этот крупнейший христианский европейский форум проводит международное движение «Общение и Освобождениe» («Comunione e Liberazione», CL). Его ежегодно посещают сотни тысяч человек из разных стран.

«Одни и те же силы двигают историю и делают людей счастливыми» («The forces that move history are the same that make man happy») – это ключевая тема всего форума, которую с разных сторон и в разных форматах раскрывают многочисленные мероприятия.