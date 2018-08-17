В Италии состоится христианский форум, посвященный теме счастья
15:39, 17 августа 2018Мир
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«Митинг за дружбу между народами»-2018 в Римини посвящен теме счастья / blagovest-info.ru
«Митинг за дружбу между народами» будет проходить 19-25 августа в итальянском Римини.
Как сообщает «Благовест-Инфо», этот крупнейший христианский европейский форум проводит международное движение «Общение и Освобождениe» («Comunione e Liberazione», CL). Его ежегодно посещают сотни тысяч человек из разных стран.
«Одни и те же силы двигают историю и делают людей счастливыми» («The forces that move history are the same that make man happy») – это ключевая тема всего форума, которую с разных сторон и в разных форматах раскрывают многочисленные мероприятия.
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