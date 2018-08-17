В средневековом грузинском монастыре нашли уникальный трапезный зал

В селе Калаури Гурджаанского района археологи обнаружили уникальный трапезный зал в средневековом монастыре Крестителя.

Раскопки проходили в течение двух недель, сообщает «Новости-Грузия».

За это время были очищены от земли главные парадные врата монастырского комплекса. Примечательно, что на найденных остатках керамических стройматериалов вытеснена надпись на асомтаврули – одном из видов грузинского алфавита, которым пользовались в средневековье.

По мнению археологов, ворота были важной частью монастыря. Возле них нашли фрагменты стрелы. Также установлено, что трапезная арка в главном зале монастыря не имеет аналогов в Грузии. Плоские камни из сланца по всем углам здания свидетельствуют о том, что в этом месте собирались монахи, а на квадратном возвышении в центре, по предположению специалистов, восседал архиерей.

Археологические раскопки в Калаури проводит Национальное агентство охраны культурного наследия.