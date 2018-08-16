Бельгийского епископа ограбили на 20 тысяч евро и заперли в гардеробе
21:23, 16 августа 2018Мир
558 0
Грабители связали и заперли епископа в гардеробном шкафу / dhnet.be
Епископ бельгийского города Льеж Жан-Пьер Дельвиль ограблен в служебной квартире неизвестными, которые похитили у священнослужителя около 20 тысяч евро.
По данным газеты Dernier heure, ограбление произошло в ночь на среду.
Проникшие в дом епископа двое грабителей, угрожая расправой, связали и заперли 67-летнего священнослужителя и его племянника, церковного прислужника, в гардеробном шкафу.
По данным издания, преступники похитили у церковного иерарха произведения искусства, около 20 тысяч евро и церковную вазу.
По факту преступления прокуратурой Льежа начато расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter