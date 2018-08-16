Бельгийского епископа ограбили на 20 тысяч евро и заперли в гардеробе

Епископ бельгийского города Льеж Жан-Пьер Дельвиль ограблен в служебной квартире неизвестными, которые похитили у священнослужителя около 20 тысяч евро.

По данным газеты Dernier heure, ограбление произошло в ночь на среду.

Проникшие в дом епископа двое грабителей, угрожая расправой, связали и заперли 67-летнего священнослужителя и его племянника, церковного прислужника, в гардеробном шкафу.

По данным издания, преступники похитили у церковного иерарха произведения искусства, около 20 тысяч евро и церковную вазу.

По факту преступления прокуратурой Льежа начато расследование.