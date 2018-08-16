В Аргентине статуя Девы Марии «заплакала» кровавыми слезами (видео)

Необычное происшествие произошло в городе Сан-Хосе де Метан в северо-западной аргентинской провинции Сальта - статуя Девы Марии "заплакала" кровавыми слезами.

Сотни людей приходят сюда посмотреть на "слезы" Богоматери, а Католическая церковь сообщила, что вышлет на место событий комиссию, которая определит, является ли это божественным чудом, сообщает Daily Mail.

Сообщается также, что похожее явление на днях случилось и в Парагвае, правда, там статуя Девы Марии "заплакала" обычными слезами.