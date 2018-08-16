В Китае ради парка снесли католический храм XVIII века

В Китае снесли здание официально зарегистрированного католического храма. По словам представителей власти, оно препятствовало строительству нового парка.

На протяжении четырех лет правительство города Шандонг обещало предоставить новую территорию для общины, однако этого так и не произошло, сообщает Asia News.

На следующий день около 70 представителей местной католической общины, включая двух священников и монахиню, вышли на протест напротив здания местного правительства. Под проливным дождем они несли баннеры с надписями «Верните мою церковь; верните мое сердце!», а также «Мы осуждаем снос храма и просим власти предоставить объяснения».

Священнику снесенного храма удалось провести разговор с представителями власти, которые пообещали найти новое место для постройки церкви, даже если это займет много времени».

Как сообщает Asia News, разрушенный храм датируется 1750 годом. В 1958 году, при правлении Мао Цзэдуна, помещение отобрали и использовали для других нужд. В 1987 году храм был возвращен епархии, которая прошла процедуру регистрации сакрального сооружения официальной Церкви в рамках проекта градостроительства 1998 года.

Однако в 2014 году власти запланировали построить там новый жилой комплекс и парк, а храм – снести. Епархия приняла предложение правительства отдать территорию храма в обмен на новую для построения храма. Новой территории епархии не предоставили, а 13 августа безо всякого предупреждения приехала техника, которая разрушила храм.