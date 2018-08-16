Успенский собор Хельсинки может стать платным для туристов

В православном Успенском соборе Хельсинки задумались о введении входной платы для туристов. Он может последовать примеру Церкви в скале, которая с 2017 года берёт за посещение 3 евро.

Пока приход не может точно определить количество верующих и туристов, которые приходят в собор, пишет Yle.

«Турист также может внезапно стать паломником во время визита», – рассуждает настоятель церкви Марку Салминен. Как организовать сбор на практике и не брать плату с тех, кто пришёл помолиться, ещё предстоит придумать.

Деньги предполагается направить на уборку и поддержание храма. Представители ФПЦ утверждают, что это нормальная практика в больших городах, ведь когда растёт турпоток, растут и расходы.

Решение о плате за вход будет принято в ноябре. Если её введут, то туристам придётся платить за возможность заглянуть внутрь Успенского собора несколько евро с начала 2019 года.