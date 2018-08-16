В Беларуси от удара молнии загорелся 150-летний костел

В деревне Гожа, недалеко от Гродно, от удара молнии загорелся костел.

К счастью, серьезного ущерба возгорание храму не нанесло: пожарные прибыли на место происшествия оперативно, сообщает белорусский портал news.tut.by.

Сообщение о пожаре в гожском костеле поступило в 18.27 во вторник, 14 августа. На место происшествия прибыли шесть пожарных расчетов.

"В результате в помещении сакристии (ризницы) повреждены перекрытия на площади 15 квадратных метров, электрощит, имущество, церковная литература, в храме закопчен потолок и стены. Причина пожара устанавливается", - сообщили в Гродненском областном управлении МЧС. Основная версия - молния, которая, по словам очевидцев, попала в правую башню костела.

Костел святых Апостолов Петра и Павла был построен в 1869 году. Последний раз храм горел во время Второй мировой войны. А недавно он был отреставрирован.