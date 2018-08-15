Disney представит новый семейный приключенческий фильм с персонажем-геем

Компания «Disney» продолжает проталкивать гомополитику в сфере кинематографа.

Стало известно, что в 2019 году компания представит фильм, содержащий персонажа, который является открытым геем, сообщает "Католический обозреватель" со ссылкой на LifeSiteNews.

Британский комик Джек Вайтгалл сыграет роль персонажа-гея в фильме «Jungle Cruise», выпуск которого запланирован на октябрь 2019 года. Главные роли в фильме исполнят Двейн Джонсон и Эмили Блант.

Вайтгалл исполнит роль брата главной героини. Персонаж-гей очень эффектный, общительный и смешной. «События сценария происходят в то время, когда было социально недопустимо быть геем; и это важный поворотный момент», - пишет издание «Тһе Sun», добавляя, что события фильма происходят в XIX веке.

Хотя «Тһе Sun» называет этот фильм первым в истории «Disney», в котором присутствует гей-персонаж, стоит отметить, что экранизация «Красавица и чудовище» 2017 года вызвало волну сопротивления из-за введения персонажа, который в нескольких коротких моментах пропагандирует гомосексуальность. Кроме того, компания «Disney» распространяет гомосексуальность в своих парках развлечений, товарах, а также ТВ-шоу для подростков, детей и даже дошкольников, отмечает издание.