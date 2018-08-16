12-летний мусульманин оказался единственным, кто выжил в авиакатастрофе в Индонезии

08:28, 16 августа 2018
Мир
72 0
Диспетчеры потеряли связь с экипажем спустя 40 минут после вылета / wikipedia.org

Единственным, кто выжил в авиакатастрофе, которая произошла в минувшую субботу в провинции Папуа в Индонезии, оказался 12-летний мальчик-мусульманин.

Остальные 8 человек, которые находились на борту одномоторного самолета PC-6, погибли, сообщает Islam-today.

Отмечается, что диспетчеры потеряли связь с экипажем спустя 40 минут после вылета. По результатам поисковой операции в прошлое воскресенье утром удалось найти раненого мальчика и погибших на территории одного из лесных массивов в районе Оксибил.

Местные власти причины инцидента пока не называют. При этом местные жители слышали несколько громких хлопков.

Сообщается, что по уровню безопасности авиакомпании Индонезии занимают одно из наиболее низких мест в мировых рейтингах. В частности, в 2007 году Евросоюз официально запретил индонезийским перевозчикам полеты над своей территорией. Лишь недавно запрет для некоторых из них был частично снят.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter