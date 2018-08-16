В Берлине перестроят мемориальную церковь кайзера Вильгельма I

Мемориальную церковь кайзера Вильгельма I в Берлине в ближайшие пять лет ожидают существенные изменения.

Работы запланированы в рамках крупного проекта по обновлению внешнего облика города, сообщает «Седмица».

Реконструкция церкви оценивается в 28 млн. евро. Общая концепция перестройки церкви «Перспектива-2023» содержит 7 мероприятий. К наиболее важным из них относятся ремонт колокольни и здания церкви, реконструкция фойе, а также завершение реставрационных работ в башне в сочетании с расширением выставочного пространства мемориального зала. Продумана новая концепция внешнего освещения, улучшена система охраны, а также повышена доступность ряда зон.

Церковь кайзера Вильгельма I была построена в 1891-1895 годах. Строительство было инициировано кайзером Вильгельмом II для создания религиозного мемориала в честь своего деда. В 1943 году церковь была сильно повреждена и практически превратилась в руины. В 1957 году архитектор Эгон Айерманн выиграл конкурс, представив проект строительства нового здания. После долгих дебатов было принято решение сохранить высоту корпуса около 68 метров и дополнить комплекс ансамблем из четырех частей. Обновленный храм был открыт в 1961 году.

Ежегодно церковь кайзера Вильгельма I посещают 1,3 миллиона посетителей со всего мира.