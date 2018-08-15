В селе Себино Тульской области, на родине блаженной Матроны Московской, построят паломнический центр, который дополнит существующей там музейный комплекс.

Основные работы по созданию центра должны пройти в 2019 году, сообщает сайт журнала "Фома".

"Проект строительства паломнического центра в селе Себино согласован, мы планируем, что земельные работы начнутся уже в 2018 году, а активное строительство - в 2019. Центр необходим в связи с возросшим интересом к родине Матроны Московской, истории ее жизни здесь. В будни Себино посещает не менее сотни человек, в выходные - не менее трехсот. Самый большой поток - до 2,5 тыс. человек - ежегодно приходится на 2 мая - день памяти Матроны", - сообщила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина,

Она также отметила, что с момента открытия музея блаженной Матроны в 2014 году, его посетили уже более 185 тысяч человек - из 30 регионов России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Мексику, США, Канаду, Англию и Италию.

На сегодня в селе Себино нет возможности размещать туристов и паломников, поэтому паломнический центр очень важен.

По проекту будет построен непосредственно гостиничный комплекс, трапезная, выставочный зал. Все работы профинансирует частный инвестор.

На сегодня музейный комплекс в селе Себино включает здание музея, два памятника блаженной Матроне, храм Успения Пресвятой Богородицы, крытые купели, святой источник и сувенирную лавку. Общая площадь комплекса - около 5 гектаров.